Kayseri Şeker'den TSE belgeli kahverengi toz şeker

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge merkezinin üretimine başladığı kahverengi toz şeker Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE 12478 belgesini almaya hak kazandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE onaylı kahverengi toz şekeri üreten tesis törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ar-Ge merkezinin bir ilke imza atmasının sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TSE belgeli kahverengi toz şekerin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Bu belge kapsamında standartlara uygun olarak üretimlerimizi gerçekleştireceğiz. Kahverengi toz şekere ihtiyaç duyan firmaların taleplerini bundan sonra TSE onaylı olarak ve daha yoğun şekilde karşılayacağımız inancındayım. Bu üretimin Kayseri Şeker Ar-Ge merkezinde gerçekleşmiş olmasının da farklı bir anlamı var. Ar-Ge bünyesinde bir takım çalışmaların yapılması tek başına yetmiyor. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ürünlerin, ticari ürün haline dönüşmesi çok önemli. Kahverengi şeker tesisimiz, TSE onaylı ilk tesis olması açısından da önem arz ediyor. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."



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