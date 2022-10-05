Kayseri'de 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

"O an benim için her şey bitti"

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 çekicide yapılan aramada 400 paket kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar mevkisinde iki çekiciyi durdurdu.

Çay ve tütün tespit köpeği "Yolcu"nun tepki vermesi üzerine araçlarda yapılan aramada 400 paket bandrolsüz sigara bulundu, sürücüler hakkında işlem yapıldı.

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