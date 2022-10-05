İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan ve UYAP kapsamında aranan 306 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 kasten öldürme ve 70 kasten yaralama olayına karışan 152 şüpheli adli makamlara sevk edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

58 hırsızlık ve dolandırıcılık olayında gözaltına alınan 63 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP kapsamında aranması bulunan 306 şüpheli de yakalandı.



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