Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre Suriye uyruklu T.E'nin (30) kullandığı kamyon, Mehmet Yazar Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.



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