Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız ilçesindeki okula ait lojmanda başlatılan tadilat çalışması bitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda şehrin en doğusunda bulunan ilçedeki Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait yıllardır atıl durumda bulunan lojmanın bakım, onarım ve tadilatı tamamlandı.

​​​​​​​Öte yandan, okulun dış cephe kaplaması, boya işleri ve öğretmen odası da restore edildi.

Yaklaşık 2 hafta süren çalışmaların ardından 6 dairenin bulunduğu lojman, öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

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