Kayseri'de üniversite öğrencilerine özel ulaşım hizmeti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, kentteki üniversiteleri tercih eden öğrenciler için Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden kalacakları yurtlara gidebilmeleri için özel otobüs seferleri düzenliyor.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençler için verilen her hizmetlerin kendileri için öncelikli olduğunu bildirdi.

Öğrencilere okul hayatlarında başarı dileyen Büyükkılıç, "Yakın dönemde indirimli aylık abonman kart ücreti 155 TL'den 100 TL'ye indirilmişti. Şimdi şehrimizi tercih eden üniversite öğrencileri için otogardan özel seferler düzenliyoruz. Böylelikle daha çok zaman kaybetmeden yurtlarına doğrudan ulaşmış oluyorlar." ifadesini kullandı.

Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise öğrencilerin vize ve yeni ulaşım kartı alım işlemlerini şehir merkezine gelmelerine gerek kalmadan tamamlamaları için geçici işlem noktaları oluşturduklarını kaydetti.

Canbulut, bu noktalardan bugüne kadar yaklaşık 7 bin 100 öğrencinin faydalandığını dile getirdi.

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