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ERÜ Rektörü Altun 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

AA

ERÜ Rektörü Altun 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Rektör-Akademisyen Buluşması" etkinliğinin üçüncü gününde 6 fakültenin akademisyenleri ile bir araya geldi.

ERÜ 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri ile Ziraat Fakültesi dekanları ve akademisyenleri katıldı.

Her zaman bilim ve teknolojinin anıldığı bir üniversite olacaklarını belirten Altun, "İhtiyaç olduğu zaman nasıl TURKOVAC aşısını üreten bir üniversite oluyorsak hem bilimsel ve teknoloji konularında hem de Ar-Ge faaliyetlerimiz ile yerinde, zamanında güzel buluşlarımızla kendimizi konuşturmak ve kamuoyunda yer alma düşüncesinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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