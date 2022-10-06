Büyükşehir Belediyesinden çocuk maratonu etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda "Maratona minik bir adım" sloganıyla çocuklar da koşacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikincisi bu yıl "Erciyes" temasıyla 9 Ekim'de gerçekleştirilecek maratonda çocuklar da unutulmadı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Kit Dağıtım Günleri'nde 7-15 yaş çocukların katılım sağlayabileceği çocuk maratonu da koşulacak.

Kayıtların ücretsiz olduğu çocuk maratonuna katılmak isteyenler, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek kit dağıtım alanında saat 10.00 ile 20.00 arasında, 8 Ekim'de ise ayanı yerde saat 10.00 ile 12.00 arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Çocuk maratonu, 8 Ekim'de saat 14.00'te koşulacak.

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