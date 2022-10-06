Büyükşehir Belediyesinden çocuk maratonu etkinliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda "Maratona minik bir adım" sloganıyla çocuklar da koşacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikincisi bu yıl "Erciyes" temasıyla 9 Ekim'de gerçekleştirilecek maratonda çocuklar da unutulmadı.
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Kit Dağıtım Günleri'nde 7-15 yaş çocukların katılım sağlayabileceği çocuk maratonu da koşulacak.
Kayıtların ücretsiz olduğu çocuk maratonuna katılmak isteyenler, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek kit dağıtım alanında saat 10.00 ile 20.00 arasında, 8 Ekim'de ise ayanı yerde saat 10.00 ile 12.00 arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Çocuk maratonu, 8 Ekim'de saat 14.00'te koşulacak.