Hak-İş İl Başkanı Çelik, kamu işçilerine ödenen yemek ücretindeki artışı değerlendirdi

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KAYSERİ (AA) - Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 5 Ekim'de imza altına alınan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin yemek ücretlerinin artırılmasını sevindirici bulduklarını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanları enflasyona ezdirmeme noktasında gösterdiği iradeyi takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan 55 liraya çıkartıldığını aktaran Çelik, "Kamuda çalışan tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı uygulamanın belediyelerde ve üniversitelerde çalışan üyelerimiz için de uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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