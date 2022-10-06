ERÜ Eczacılık Fakültesine ECZAKDER'den ikinci kez akredite belgesi verildi

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından yeniden akredite edildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde akreditasyon belgesi takdim töreni düzenlendi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Dekan Aycan, akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi.

Rektör Yardımcısı Özkan ise araştırma üniversiteleri açısından akreditasyon programlarının olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtti.

Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da ERÜ Eczacılık Fakültesini tebrik etti.

ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Sancar ise akreditasyon uygulamalarının sadece ticari mal ve hizmetler için değil, bir yükseköğretim kurumunda verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve o kurumun kamuoyu tarafından tanınmasına olanak sağladığını belirtti.

Konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mesut Sancar ve Prof. Dr. Şule Apikoğlu tarafından akreditasyon belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aycan'a takdim edildi.

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