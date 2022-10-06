Vali Gökmen Çiçek, Tomarza'yı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tomarza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlığa gelişinde Çiçek'i, Kaymakam Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü karşıladı.

İlçenin genel durumu ve yatırımlar hakkında Eyyüpkoca'dan bilgi alan Vali Çiçek, ardından tapu ve nüfus müdürlüklerini ziyaret etti.

Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Çiçek, daha sonra belediyeye giderek, ilçenin altyapısı ile çalışmalar hakkında Başkan Şahin'den bilgi aldı.

Vali Çiçek, ilçe meydanında bulunan bir çay ocağında vatandaşlarla da bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Kayseri'nin güzel bir ilçesi olan Tomarza'da kaymakamlığın ve belediyenin uyum içerisinde hizmet verdiğini kaydetti. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.