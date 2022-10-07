Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Bakan Kirişci, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, Vali Çiçek ile yapılan görüşmenin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Kirişçi, burada AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ve partililer tarafından çiçekle karşılandı.

Kirişci'nin ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

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