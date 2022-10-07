Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dersleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından "Değer Gençlik, Gençliğe Değer" sloganıyla geçtiğimiz dönem hayata geçirilen proje, bu dönem de yoğun ilgi görüyor.

Ders başı yapan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, haftada iki gün, yılda 396 saat ücretsiz olarak faydalanabilecekleri kurslara yoğun katılım gösteriyor.

KAYMEK, alanında uzman eğitmenlerle ve yenilenen içerikleriyle Kişisel Gelişim Atölyesi, Teknofen Atölyesi, Çevrim içi Atölyesi, El Emeği Göz Nuru Atölyesi, Değerler Atölyesi ve Seçmeli Atölye olmak üzere 6 ayrı atölyede 26 farklı branşta eğitimler gerçekleştiriliyor.

- Muhtarlardan Yalçın'a ziyaret

Kayseri'nin Talas ilçesinde muhtarlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki ziyarette, muhtarlar adına 80 bin nüfusuyla Türkiye’nin 7. en büyük mahallesi olan Mevlana Muhtarı Hacer Arık, Başkan Yalçın'a yöresel ürünlerden oluşan sepet hediye etti.

Yalçın, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bunun neticesinde ilçemiz daha da güzelleşip gelişiyor. Hepimiz Talas'ın kalkınması için varız. Biz belediye başkanı olarak, siz de muhtarlar olarak görev yapıyoruz. Allah devlete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

- Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında Kocasinan ilçesinde anıldı

Kocasinan Belediyesi, Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıldönümü dolayısıyla Kadir Has Kültür Merkezi'nde anma gecesi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönül Dağı dizisi solisti Edanur Yılmaz ile yazar Sinan Yağmur etkinlikte sahne aldı.

Ertaş’ın türkülerine eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kocasinan'da sanatsal etkinlerin daha fazla olacağını belirtti.

Edanur Yılmaz ile Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan Sinan Yağmur'a vatandaşlar ilgi gösterdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.