Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 9 ay ile 11 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.



4 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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