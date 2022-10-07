Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi hesabına yollayan zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ağabeyinin para göndereceğini söylediği arkadaşının mobil bankacılık uygulamasından 85 bin lira kredi çekip, kendi hesabına yolladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D.T, arkadaşı İ.E'nin hesabına ağabeyinin para göndereceğini söyleyip telefonundan mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 85 bin lira kredi çekti. D.T. daha sonra bu parayı kendi hesabına yolladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda D.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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