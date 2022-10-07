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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Kayseri'de tohum ve koyun dağıtımında konuştu:

AA

Bakan Kirişci, Kayseri'de tohum ve koyun dağıtımında konuştu:

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002 yılında 32 milyon civarında olan küçükbaş hayvan popülasyonumuz son rakamlara göre 58,5-59 milyona yaklaşmış durumda. Hedefimiz, 85 milyon nüfusumuz varsa 85 milyona doğru bir şekilde bu hayvan varlıklarımız noktasında yürümek." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Bakan Kirişci, Anadolu Mobilya Fuarı'nı (ANAMOB) ziyaret etti.

Kirişci, burada sohbet ettiği firma sahiplerinden mobilya üretimi ve ihracatıyla ilgili bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı da makamında ziyaret eden Kirişci, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen tohum ve koyun dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşan Kirişci, küçükbaş hayvancılığın Türkiye'nin ekolojisi, iklim yapısı, coğrafyası dikkate alındığında mutlaka üzerinde daha fazla hassasiyetle durulması gereken bir hayvancılık grubu olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde teşvik ve desteğin önemine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Bunların daha verimli kılınması adına Dünya Gıda Örgütü ile yürütülen yaklaşık 1,1 milyon dolarlık bütçesi olan bir proje. Bu da anlamlı ve kıymetli. Burada ben rakamdan çok, rakamın kendisinden çok, bu iş birliğinin, bu birlikteliğin, bu ortak çalışmanın önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Eminim bu yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde ülkemizde küçükbaş hayvancılık daha da gelişecek, daha da artacak.

2002 yılında 32 milyon civarında olan küçükbaş hayvan popülasyonumuz son rakamlara göre 58,5-59 milyona yaklaşmış durumda. Hedefimiz 85 milyon nüfusumuz varsa 85 milyona doğru bir şekilde bu hayvan varlıklarımız noktasında yürümek. Tıpkı 2002 yılında 9,9 milyon büyükbaş hayvanımız varken bunun 18 milyona çıktığı gibi. Yeterli mi, elbette yeterli değil. Özellikle küçükbaş konusunda daha fazla gayret göstermemiz gerektiği açık ve aşikar."

- Su ürünleri üretimi

Kirişci, Kayseri'nin tatlı su balığı üreticiliğinde önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Kayseri'de su ürünleriyle ilgili yatırımların daha dikkatli, özenle yürütülmesi konusunda hem arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik hem de valimize bu konuda ön açıcı ve atılması gereken adımlar konusunda öncülük etmesini istedik." diye konuştu.

Türkiye'nin su ürünleri alanında dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Kirişci, "2002 yılında üretilen su ürünleri miktarı sadece 62 bin ton, bugün 472 bin tona çıktı. İhracat 1,4 milyar dolar, ithalat ise sadece 200 milyon dolar. Dış ticaret fazlamız 1,2 milyar dolar. Tarım olarak zaten bizim dış ticaret açığımız yok, fazlamız var. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121 ama buradaki oranı söylemeye gerek yok." ifadesini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de Bakan Kirişci'nin talimatıyla kentte küçükbaş hayvancılığı artırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise bu etkinliği sera gazı emisyon yoğunluğunun azaltılması için küçükbaş hayvan üretiminde verimliliğin artırılması projesi kapsamında yaptıklarını aktardı.

Projenin FAO-Türkiye Ortaklık Protokolü kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Gutu, "Bu vesileyle bizzat sayın bakana teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu proje Türkiye'de, Azerbaycan'da ve Orta Asya'nın 5 ülkesinde uygulanacaktır. Tüm bu projenin uygulandığı ülkeler için koyunlar ve keçiler büyük bir öneme sahip. Bu tür projeleri yaparken sadece ekonomik gelişime, büyümeye odaklanmıyoruz. Aynı zamanda tarımsal üretim yaparken çevresel sürdürülebilirliği de sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde besicilerin ve çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapma yönünde irade gösterdiklerini söyledi.

Bu sene itibarıyla tarım ve hayvancılık alanında 100 milyon lirayı bulan katkı sağladıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Pandemi sürecini yaşamış, bölgemizde arzu etmediğimiz savaşların olduğu bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizlerin talimatları doğrultusunda üreticilerin, çiftçilerimizin yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Tohum alan çiftçiler destekler için teşekkür ederken bir çiftçi duygularını, "Sayın Tayyip Erdoğan'ı yıkmak istiyorlar, biz onunla gurur duyuyoruz. Arkasında Erciyes Dağı gibi, dünya gibi duracağız." sözleriyle dile getirdi.

Törende, 1150 ton buğday, 450 ton arpa tohumu ile 1200 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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