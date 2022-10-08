Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, saatte 240 ton üretim yapabilen son teknoloji asfalt plentini faaliyete geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Gürpınar'da faaliyet gösteren Asfalt ve Agrega Üretim Tesisleri'nde teknolojinin en üst düzeyinin kullanıldığı hizmet ile saatte 240 ton sıcak asfalt üretimi yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asfalt plentinin hayırlı olmasını diledi.

- Turistik kameralara yenileri eklendi

Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm değerlerini dünyaya tanıtmak için uygulamaya koyduğu turistik kameralara yenilerini ekledi.

Şehir merkezinde 32, Erciyes Kayak Merkezi'nde 9 olmak üzere 41 turistik kamera uygulaması ile kent tanıtımı ve turizmine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin güzelliklerini dünyaya açıyor.

Hem şehir içi hem de şehir ve ülke dışından günlük ortalama 1,5 milyon izleyiciye sahip uygulama, şehrin tanıtımına, turizmine katkı sağlarken gurbetçi vatandaşların da memleketlerini izlemelerine imkan sunuyor.

Osmanlı Sokağı, Hulusi Akar Camisi, Cumhuriyet Meydanı 2 ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ne de yerleştirilen turistik kameralar ile Cumhuriyet Meydanı, Valilik, Kayseri Kalesi, parklar, Talas Paraşüt İndirme Alanı, bulvarlar, Anadolu Harikalar Diyarı, hayvanat bahçesi, kavşaklar, Hunat, Talas, türbe, tepe gibi mekanların yanı sıra Erciyes Tekir Yaylası, kayak merkezi gibi turizm merkezlerinin de canlı gösterimi gerçekleştiriliyor.

- Altıntepe Semt Kütüphanesi'nde etkinlik

Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan Altıntepe Semt Kütüphanesi'nde çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Mehmet Alçı İlkokulu öğrencilerine yönelik organizasyonda, çocuklara kütüphane ortamını tanıtmak, kütüphane ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla tanıtım ve resim boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra sınıf anneleri ve öğretmenleri de katıldı.

Kütüphaneyi gezen çocuklar, burada ders çalışma ortamını tanıyarak kitapları inceledi.

Ardından kütüphane bahçesinde kendileri için hazırlanan alana geçen çocuklar burada kütüphane görevlileri tarafından hediye edilen balonlarla oynadı, boyama kitaplarını boyadı.

- Melikgazi'nin bütçesi 1 milyar 600 milyon lira

Melikgazi Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye meclisinde 2023 yılı performans bütçesinin kabul edildiğini bildirdi.

2023 yılı performans bütçesinin stratejik planlamaya uygun olarak yapıldığını, büyüyen ve gelişen ilçenin hizmet ve yatırımlarını kapsadığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak yıl içinde hiç durmadan gayretle çalıştık. 2023 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. Projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onların ihtiyaçları doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her alanda çok önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. 2023 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir program hazırladık. Yeni bütçemiz ile bir yandan rutin belediye işlerini en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz, bir yandan da yeni proje ve yatırımlarımızı hızlıca hayata geçireceğiz. 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon lira oldu."



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