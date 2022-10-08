Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yıldızevler Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi yakaladı.



İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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