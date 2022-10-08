Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerine yönelik 13 adrese 90 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 2 pala ve 72 parça elektrikli el aleti bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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