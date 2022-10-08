Anadolu Mobilya Fuarı, 3 günde 10 bin yerli 1471 yabancı ziyaretçiye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Mobilya Fuarı, 3 günde 10 bin yerli 1471 yabancı ziyaretçiye ulaştı

AA

Anadolu Mobilya Fuarı, 3 günde 10 bin yerli 1471 yabancı ziyaretçiye ulaştı

KAYSERİ (AA) - Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Kayseri'de açılan Anadolu Mobilya Fuarı'nın mobilya sektörüne yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat girdisi kazandırdığını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesindeki fuar alanında 5 Ekim'de açılan mobilya fuarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenleyen Çelik, yeni nesil anlayışla düzenledikleri fuara 36 ülkeden 1000'in üzerinde alıcı geldiğini söyledi.

Fuarın ihracata olan katkısına dikkati çeken Çelik, "Katılımcıların dış ticaret firmalarından beyanını alıyoruz. Şu ana kadar dış ticaret firmasına ulaşan yaklaşık 16-17 milyon dolarlık ciddi bir rakam var. Resmi rakam, fuardan bir ay sonra gümrük kaydıyla ortaya çıkacak. Nereden baksanız Anadolu Mobilya Fuarı yaklaşık 30 milyon dolarlık Kayseri mobilya sektörüne bir ihracat girdisi kazandırdı." diye konuştu.

Çelik, fuara girişteki TOBB'a kayıt giriş ücretini kentteki Kansere Karşı Birlikte Derneğine (Kanka) bağışlayacaklarını, bundan sonra da tüm fuarlarda bu geliri Kanka ve benzeri kuruluşa aktaracaklarını ifade etti.

Katılımcı listesinin neden paylaşılmadığı sorusu üzerine Çelik, daha önce bir fuara sahte kimlikle giren kişilerin katılımcıları başka fuara yönlendirmeye çalıştığını, bunlarla ilgili avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu da Kayseri Fuar Alanı'nın 20 bin metrekareye sahip olduğunu, bu alandan 17 bin metrekarelik bir satış alanı çıkarabildiklerini, 173 katılımcı firmaya yer verebildiklerini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 60'ının Kayseri'den, diğerlerinin İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Hatay gibi illerden olduğunu belirten Şaroğlu, 78 firmanın da bekleme listesinde bulunduğunu, salonun yetersizliğinden daha fazla firmaya yer veremediklerini ifade etti.

Resmi verilere göre fuarı üç gün içinde 10 bin 100 yerli, 1471 de yabancının ziyaret ettiğini aktaran Şaroğlu, Kanada, Gana, Fildişi Sahili, İngiltere, İrlanda, Sırbistan, Hindistan, Özbekistan Rusya, Moğolistan'dan ziyaretçilerin kente geldiğini kaydetti.

Fuar, yarı sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Sağ eliyle yenilgiyi, sol eliyle şampiyonluğu tattı
YEREL HABERLER Sağ eliyle yenilgiyi, sol eliyle şampiyonluğu tattı
Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (4)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı ...
Bakan Kirişci, Kayseri'de "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de "Tarım Sektörü Temsilcileri ...
Kayseri Ticaret Odasında yeni yönetim listesi seçimle belirlendi
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Odasında yeni yönetim listesi seçimle ...
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de ...
Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı ...
Bakan Kirişci, Kayseri'de "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de "Tarım Sektörü Temsilcileri ...
Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı
YEREL HABERLER Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına ...
Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS teşekkürü
YEREL HABERLER Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS teşekkürü
Bakan Kirişci, Kayseri'de tohum ve koyun dağıtımında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de tohum ve koyun dağıtımında ...
Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı ...
Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi hesabına yollayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi ...
Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi ...
AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ilişkin açıklama
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki'den sosyal medyadaki görüntüye ...
AK Parti'li Özhaseki: Olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma' dedim
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Olgunluk olsun, diye 'Sesini ...
İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı ...
Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığa 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığa ...
Bakan Kirişci, Kayseri'de Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de Cemevleri Temel Atma ve ...
Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı
Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ile 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Kick boks sporcusunu öldüren sanığa 'yaş' indirimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.