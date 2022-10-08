KAYSO'da görev dağılımı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Geçen hafta yapılan meclis üyesi ve meslek komitelerinin seçiminin ardından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) meclis üyeleri, görev dağılımı için sandık başına gitti.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Seçim Kurulu denetiminde yapılan seçimlerde, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri seçildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci 53 meclis üyesinin oyunu alarak göreve yeniden seçildi.

Mehmet Büyüksimitci başkanlığında oluşan KAYSO Yönetim Kurulu'nda Abdullah Oğuzbaş, Ahmet Gümüşcü, Mehmet Sarıalp, Mustafa Nebi Doğan, Lütfü Çarşıbaşı, İlhan Baloğlu, İrfan Püsküllü, Mehmet Yıldız, Ahmet Ezinç ve Yusuf Özkan üye olarak yer aldı.

Ardından meclis üyesi Zühal Gözüküçük başkanlığında yapılan ilk meclis toplantısında KAYSO Meclis Başkanlığına Abidin Özkaya tekrar seçildi.

Özkaya'nın yardımcılıklarını ise Mehmet İlgü ve Ayhan Çatalkaya üstlenirken Sedat Böyük de katip üye olarak seçildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Büyüksimitci, demokratik bir ortamda, sanayicilere yakışır biçimde bir seçim yaptıklarını belirtti.

Sanayicilerin yönetim kuruluna bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan Büyüksimitçi, "Biz de bu sorumluluğumuzun farkındayız. Yeni dönemde sanayicilerimizin güvenine layık olmak adına var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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