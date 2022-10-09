Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 20 AER 584 plakalı tır, ilçe çıkışında, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralanan sürücü ve Y.K, buradaki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



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