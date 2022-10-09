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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Şakacı, Doğu Berk İnnal, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lydnra Weaver 18, Sevgi Tonguç 2, Burcu Yağan 10, Zeynep Öykü Kalbisade, Mısra Albayrak 4, Şuranur Sönmez 7, Daijgile Sarauskaite 10, Feray Dalkılıç, Kalu 20

Beşiktaş: Dana Evans 28, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu 7, İrem Naz Topuz 8, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram, İnci Güçlü 5, Mia Drasicevic 6, Reimer 13


1. Periyot: 19 - 20

Devre: 37 - 34

3. Periyot: 58 - 51


KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 71-69 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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