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Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Şakacı, Doğu Berk İnnal, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lydnra Weaver 18, Sevgi Tonguç 2, Burcu Yağan 10, Zeynep Öykü Kalbisade, Mısra Albayrak 4, Şuranur Sönmez 7, Daijgile Sarauskaite 10, Feray Dalkılıç, Kalu 20

Beşiktaş: Dana Evans 28, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu 7, İrem Naz Topuz 8, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram, İnci Güçlü 5, Mia Drasicevic 6, Reimer 13





1. Periyot: 19 - 20

Devre: 37 - 34

3. Periyot: 58 - 51





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 71-69 yendi.

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