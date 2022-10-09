Büyükkılıç, sergi ve açılış programlarına katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte düzenlenen sergi ve açılış programlarına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi ve Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı'nın açılış törenlerine katıldı.

Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin açılış töreninde "Hak-İş seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla karşılanan Büyükkılıç, emeğin kıymetini bilen iş verenlerle, emeğin kıymetinin bilinmesini samimi olarak uygulayan bir anlayışın önemli olduğunu belirtti.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da her zaman yanlarında olduğunu bildikleri Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi'nin açılış törenine de katıldı.

Hicaz Demiryolu'nun öneminin asla göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Büyükkılıç, "Önemli bir konu, önemli bir alan, sergide de göreceğimiz gibi bu demiryolunun öneminin asla göz ardı edilemeyeceğini hepimiz bilmekteyiz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.