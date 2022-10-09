Kayseri Baro Başkanlığı'na yeniden Ali Köse seçildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.



Seçimde mevcut başkan Ali Köse, Oğuz Erinç ile Mehmet Özer'in listeleri yarıştı.



Seçimde oyların 711'ini alan Ali Köse yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Oğuz Erinç'in listesi 705, Mehmet Özer'in listesi 507 oy aldı.



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