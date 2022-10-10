Kayseri'de "Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi" yarın açılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi" yarın hizmete açılacak.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 bin metrekare alana sahip Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi yarın hizmete girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımı ile yarın saat 13.00'te açılışları gerçekleştireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Güçlü yarınlara ulaşmanın temeli iyi bir eğitimden geçiyor. Bu anlayışla çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için var gücümüzle yeni okul projeleri üretiyor, hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'ne güzel bir anaokulu ile çevre düzenlemesi yaptık. Bölgenin okul ihtiyacı karşılanmış olacak. Eğitime katkıları için Osman Ulubaş Amca'ya, büyükşehir belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan okuyacak gençlerimizin ülkemize ve Kayserimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Açılış törenimize tüm Kayserili hemşehrilerimi beklerim."

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