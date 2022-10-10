Kocasinan Belediyesinden "Gökyüzümde Ne Var" etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından "Gökyüzümde Ne Var" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi'nde "Gökyüzümde Ne Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını belirtti.

Gençlerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bilimsel projelerle fark oluşturuyoruz. Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni atölyelerle lise ve üniversite gençlerimize daha fazla destek olacağız. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz."

Gökyüzü, güneş sistemi ve uzay çağı hakkında bilgiler verilen öğrenciler, merkezin bahçesinde teleskopla gökyüzünü gözlemledi.

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