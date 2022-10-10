Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - İşveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Kariyer Merkezi, eylül ayında 100 kişinin istihdamına katkı sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi bir ayda 100 kişilik istihdama vesile oldu.

Yürüttüğü çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran merkez, uzman kadrosuyla aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyor.

Merkez ile en uygun kişi, en uygun işe en doğru şekilde yönlendiriliyor.

- Hürmetçi Sazlığı'na ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın eteğinde yılkı atlarına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret etti.

Çiçek ve Büyükkılıç, yılkı atlarını doğal yaşam alanlarında izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın daveti üzerine Hürmetçi Sazlığı'na geldiklerini ifade etti.

Kayseri'ye hayranlığını belirten Çiçek, "Bir yanda mandalar, bir yanda yılkı atları, bir yanda meranın o muhteşem güzelliği. Sanki kartpostallardayım dedirten muhteşem görüntü beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise burasının turizme kazandırılması ve tanıtımı için daha çok çalışacaklarını kaydetti.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, bölge sakinlerinin geçim kaynağı olan mandaların Hürmetçi Sazlığı'nda yayıldıktan sonra gün sonunda toplu halde sulak alanda banyolarını da izledi.

- KASKİ personeline "ilk yardım" eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline "ilk yardım" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen hizmet içi eğitim 2 gün sürdü.

Bu kapsamda uzmanlar tarafından, kanama, zehirlenme, hava yolu tıkanıklığı, yanık ve donma, kırık, boğulma, hayvan ısırmaları konularında interaktif ve uygulamalı olarak temel ilk yardım eğitimi verdi.

Eğitimin ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulurken, başarılı olanlara "ilk yardım" sertifikası verildi.

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