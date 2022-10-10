Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda, 18 asıl 28 ek olmak üzere 46 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Meclis gündeminde, Tomarza Belediyesi'ne 25 milyon, Yeşilhisar Belediyesi'ne 12 milyon, Sarız Belediyesi'ne 4.5 milyon ve Özvatan Belediyesi'ne ise 3 milyon liralık ek bütçe verilmesi talebi de görüşüldü. Taleplerin, Plan Bütçe Komisyonu'na gitmesi konusu meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.







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