Kayseri emniyetinin eylül ayı asayiş faaliyetleri

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü eylül ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Eylül tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 3'ü kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve taksirle yaralama olmak üzere 5 olayda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 31 olayda yakalanan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden ele geçirilen yaklaşık 568 bin lira değerinde malzeme müştekilere teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 457 kişiden 189'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 114 olayda 185 kişiye yasal işlem yapıldı, zanlılardan 24'ü tutuklandı.

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