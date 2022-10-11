Kayseri'den kısa kısa

En güzel aşk sözleri ve mesajları

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Rektör-İdari Personel Buluşması" kapsamında çalışanlarla bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinlikte Altun, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 enstitü ile 42 araştırma merkezinin idari personeliyle buluştu.

Hizmet aşkı ile yola çıktıklarını belirten Altun, idari personel ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

- Şehir Akademisi'nin güz dönemi kayıtları başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan Büyükşehir Strateji Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademisi'nin güz dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Büyükkılıç, Şehir Akademisi'nin kentin geleceği için strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu anlattı.

Akademinin bu sezon da seminer ve atölye organizasyonları ile devam edeceğini aktaran Büyükkılıç, "Kayseri'de bulunan, kendisini zihinsel ve duygusal açıdan geliştirmek isteyen ve kelimenin tam anlamıyla akademik havayı solumak isteyenler için akademilerimiz ayakta ve ataktadır." ifadelerini kullandı.

- Hacılar'da caddeler modern yüzüne kavuşuyor

Hacılar ilçesinde Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'nde kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kilitli parke döşemesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Çalışmalarla yolun konforlu hale geleceğini kaydeden Özdoğan, modern Hacılar için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

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