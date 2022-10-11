KTO Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ömer Gülsoy törenle mazbatasını aldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi binasında bulunan İstinaf Mahkemesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri katıldı.

Kocasinan İlçe Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu, mazbatayı Gülsoy ile Arslan'a taktim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsoy, "Birlikte güçlüyüz" sloganıyla çıktıkları oda seçimlerini kazandıklarını bildirdi.

Tüm üyelere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Gülsoy, "Kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdürerek yapmayı planladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Üyelerimizin sorun ve taleplerini yerine getirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Ayıran ve kayıran olmayacağız. Şehrimize ve tüm iş dünyamıza hayırlı olsun. Rabbim ülkemize, milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı.



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