Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme toplantısında konuştu:

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bütçe göndermediğimiz tek bir okul kalmadı. Yaklaşık 4,5 milyar bütçeyi bütün okullarımıza gönderdik." dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Özer, 153 milyon kitabın tüm okullara ücretsiz dağıtıldığını, 140 milyon yardımcı kaynak dağıtıldığını, ekim ayı içerisinde 20 milyon ek kaynak daha dağıtılacağını, böylece yardımcı kaynakların ders kitaplarının sayısını geçeceğini belirtti.

Tüm okullara bütçe gönderildiğini aktaran Özer, "Bütçe göndermediğimiz tek bir okul kalmadı. Yaklaşık 4,5 milyar bütçeyi bütün okullarımıza gönderdik. Bütçenin küçük bir kısmı okullarda kullanıldı. Şu anda 1 milyar 600 milyon TL hala okullarımızda yöneticilerimizin kullanacağı bütçe var." dedi.

Medyada çıkan bazı haberlerin doğru rakamları yansıtmadığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"İlk kez Türkiye son 20 yılda OECD'deki ülkelerin okullaşma oranlarına erişti. Yıllardan beri bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili kampanyalar yapıldı değil mi? Hatta muhafazakar kesim kız çocuklarını okula göndermiyor diye töhmet altında bırakıldı. Siz bir taraftan okul yapmayacaksınız, bir taraftan başörtüsü yasağı uygulayacaksınız, bir taraftan da kız çocukları neden okullaşamıyor diye şikayet edeceksiniz. Son 20 yılda bu okullaşma oranlarının artmasıyla ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti. Ortaokulda 2016 yılından itibaren kız çocuklarının okullaşma oranı erkekleri geçti. 2014 yılından itibaren de yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti. Şimdi bundan rahatsız olanlar, sürekli muhafazakar kesimi töhmet altında bırakanlar bu yatırımları, bu gelinen noktaları hükümsüz kılmak için sanki büyük bir oranda kız çocukları okullaşmadan uzaklaşmış gibi kampanya yapıyorlar. Rakamlarla oynuyorlar ve yalan söylüyorlar."

- Açık liselere kayıtlı 111 bin 739 kız çocuğu var

Bazı rakamların çarpıtıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bir iddia 636 bin açık lisede okuyan kız çocuğu var. Yalan, açık lisede okuyan kız çocuğu oranı 111 bin 739. Bir iddia 866 bin ilk, orta ve lisede okula gidemeyen kız çocuğu var. İlkokul, ortaokul ve lisede okula gidemeyen kız ve erkek çocuklarının toplamı 298 bin. Yalanlarda tutarlılık olur değil mi? Birazcık insaf olur. Diyor ki 8,3 milyon ilk, orta ve lisede okula kaydolan öğrenci var. Rakamları kontrol ettik. Şu anda ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıtlı öğrenci sayısı 15 milyon 65 bin 189. Bunu kimler diyor biliyor musunuz arkadaşlar. 2000'li yıllardan önce eğitimin önüne antidemokratik uygulamaları getirenler söylüyor. Bugün beyin göçünden konuşmak çok kolay. Sanki Türkiye katlanılmaz bir ortamdaymış gibi kaotik ortamlar, dramlar çizerek gençlerimiz, beyinlerimiz yurt dışına gidiyor diye feryat figan edenler, o gün başörtülü kadınlarımız yurt dışına giderken hiç feryadı figan etmiyorlardı. Onlar insan değil miydi? Onların beyinleri yok muydu? O bir beyin göçü değil miydi? Bunların vicdanları yok."

Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüştüğünü belirten Özer, eğitimle ilgili hikayeleri anlattığında heyecanlandığını ve sosyal medyadan bunu paylaştığını, "Türkiye'nin bu başarısı diğer ülkelere ilham olmalıdır." şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Okul öncesi eğitimin okullar arası başarı farkının ortaya çıktığı yer olduğunu vurgulayan Özer, "Göreve geldiğimizde tüm Türkiye'deki anaokulu sayısı 2 bin 782'ydi. 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 35, 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 78'di." dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunun bir başlangıç olduğunu anlatan Özer, her yıl gelişeceğini, ilerleyen yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğini dile getirdi.

Yapılan sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçmediklerini vurgulayan Özer, "Biz 180 ve 240 saatlik eğitimin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu eğitim zorunlu değil, isteyen devam ediyor. 'Sistemde ayrıştırma yapılacak' deniliyor, sistemin içerisinde zaten var. 92 bin tane uzman öğretmen, 338 tane başöğretmen 2004 yılından bu yana var. Gelinen noktada şartlarını sağlayan öğretmenlerimizin yüzde 95'i uzman ve başöğretmenliğe başvurdu, 614 bin öğretmen. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenimizin yüzde 96'sı da sınava başvurdu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz sizlerin çok daha güçlü olmasıdır." diye konuştu.

Özer, mesleki eğitimin de önemine dikkati çekerek bu alanda yapılan yenilikleri paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise kentteki eğitim öğretim sistemiyle ilgili bilgi verdi.

















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