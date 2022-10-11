Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı makamında ziyaret eden Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bir süre görüştü.

Osman Ulubaş Sümer Ortaokulun da ziyaret eden Özer, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Özer, toplu fotoğraf çektirdi.

Özer'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız eşlik etti.

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