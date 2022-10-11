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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı makamında ziyaret eden Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bir süre görüştü.

Osman Ulubaş Sümer Ortaokulun da ziyaret eden Özer, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Özer, toplu fotoğraf çektirdi.

Özer'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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