Kayseri Büyükşehir Belediyesinden tarım ve hayvancılığa 224 milyon lira destek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği desteğin 224 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destekleri sürdürdüklerini belirtti.

"Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor" projesi kapsamında 16 ilçede 19 adet koyun ve 1 adet koç olmak üzere 215 aileye 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükkılıç, projeye 17,5 milyon lira harcandığını aktardı.



Büyükkılıç, ayrıca çiftçilerin tohum ihtiyacını karşılamak ve ekilen arazi miktarını artırmak için 34,5 milyon lira maliyetli aspir, nohut, buğday gibi toplam 3 bin 635 ton tohum desteği yapıldığını, 3 milyon lira maliyetle de 2 bin 640 adet arı kolonisi desteği sağlandığını kaydetti.

Çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere ilçe ziraat odalarına 11 milyon lira bedelle 11 adet traktör alındığını belirten Büyükkılıç, 8 milyon lira maliyetle anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinesi, katı gübre dağıtma makinesi, kompost karıştırma makinesi, süt tankı, gacer buğdayı un değirmeni gibi çeşitli makine ve ekipman alındığını bildirdi.

Tarımsal üretim desteklemeleri kapsamında 3 milyon liralık aspir soğuk sıkım yağ üretim tesisi, ayçekirdeği kurutma tesisi, çömlek peyniri üretim tesisi, Çerkez peynir üretim tesisi ve kadın kooperatif üretim tesisi kurulduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Felahiye ilçesine toplu ahır tesisi yapılmış olup toplam 20 milyon lira harcanmıştır. Ar-Ge çalışmaları kapsamında İklim Değişikliği Kuraklıkla Mücadele Projesi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Geliştirme Projeleri, Seracılık, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ve Güneş Enerji Santrali Epçe Sulama Kooperatifi'ne bu kapsamda toplam 8 milyon TL harcanacaktır. İlimizde 80 adet sulama tesisi yapılmış ve 90 bin dekar arazi, yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile sulamaya açılmıştır. Toplam 90 milyon TL harcanmıştır."

Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanına toplam 224 milyon TL'ye ulaşan destek verildiğini, üretimi artırmak, göçü azaltmak için bu alanda çalışmaların tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.



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