Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kurslarına katılan öğrenciler Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Gençlik Merkezleri Erciyes Tesisi öğrencilerine, tarihi Kayseri Lisesi'ndeki Milli Mücadele Müzesi gezdirildi.

Son sınıf öğrencilerinin tamamı eğitimlerini yarıda bırakıp cepheye giden ve Sakarya Muharebesi'nde şehitlik mertebesine ulaştıkları için 1921'de mezun veremeyen Kayseri Lisesi'nde öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

- KAYÜ'de öğrenci kulüpleri etkinliği düzenlendi

Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ) Öğrenci Kulüp ve Toplulukları tanıtım etkinliği düzenlendi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki yemekhane önünde gerçekleştirilen etkinlikte üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri stant açarak kulüplerini tanıttı.

Etkinliğin ilk gününde stantları gezen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını, sosyal yönden kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini aktaran Karamustafa, "Bu çerçevede üniversite olarak tüm imkanlarımızı öğrencilerimize seferber ediyoruz. Üniversitemizde öğrenci kulüplerimizin sürekli yanında olacağız ve düzenledikleri her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kendilerine destek vereceğiz. Kayseri Üniversitesi sadece eğitim öğretim, araştırma ve bilimsel çalışmalarla değil, öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerle de ön planda olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- KTO Başkanı Gülsoy'a ziyaretler

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Kayseri Ticaret Borsası (KTB) yöneticileri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KTO Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeniden seçilen Gülsoy'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gülsoy, bir mücadelenin sonucunda diğer oda başkanlarıyla güven tazeleyerek yeniden göreve geldiklerini belirtti.

Üyelerin verdiği sorumluluğun farkında olduklarını aktaran Gülsoy, "Kıymetli başkanlarım, seçim sürecinde bize vermiş olduğunuz destekten ve yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah yokluğunuzu göstermesin. Rabbim bir ve beraber güzel görevler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci de oda başkanlarının sergilediği birlikteliğin Kayseri ve Türkiye'nin faydasına olduğunu belirtti.

Borsa Başkanı Bağlamış ise Gülsoy'u bir ağabey gibi görerek kendilerine rol model aldıklarını ifade etti.

- Talas'ın konteyner kenti açılıyor

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen "Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi"nde sona gelindi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirilen toplam 2 milyon 500 bin liralık yatırımla Alaybeyli Mahallesi'ne kurulan konteyner kent, mevsimlik işçilerin daha konforlu bir ortamda barınmalarına imkan sağlayacak.

Toplam 3 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen projede her biri 21 metrekare büyüklüğünde 30 yaşam konteyneri, eğitim ve çamaşırhane konteynerleri ile çocuk oyun alanı bulunuyor.

Konteynerde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçların bulunduğu projeye uygun olarak çocuklar için de okul öncesi eğitim çalışmaları yapılacak.

Konteynerler, 17 Ekim'de düzenlenecek törenle kullanıma açılacak.

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