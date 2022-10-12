Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor

AA

Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 4 sanık, istinafın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.D, B.T. H.K. ve A.Ş. ile taraf avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Mahkeme başkanı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, sanıkların "iştirak halinde olası kast ile kasten öldürme" suçundan yargılanması yönündeki bozma ilamını okudu.

Sanıklardan H.K, bir insanın ölümüne neden olduğunu ve buna ilişkin savunmalarını daha önce yaptığını söyledi. Gerçekleri anlattığını ve alınabilecek en ağır cezaya çarptırıldığını ifade eden H.K, bozma ilamına ilişkin takdirin mahkemede olduğunu belirtti.

Diğer 3 sanık ise suçlamaları reddederek, istinafın bozma ilamına uyulmamasını istedi.

Maktul İ.Y'nin müşteki kızı H.Y. ise babasının ölümüne sanıklardan A.Ş'nin neden olduğunu öne sürerek, "Kendisi 30'lu, babam ise 60'lı yaşlardadır. Babamı evlenme vaadiyle kandırdı. Bilezik, telefon aldırdı, arabasını sattırdı. Babama, 'Onu eve alma, paranı alır, sana zarar verir' dedim, beni dinlemedi. Tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Ağustos 2020'de yüksekten düşme ihbarı alan ekipler, olay yerinde İ.Y'nin öldüğünü tespit etmişti.

Olayın ardından yapılan soruşturmada, evde parmak izleri tespit edilen Y.D, B.T. ve H.K'nin olay tarihinde İ.Y'nin evine gittikleri, kapıyı açınca maktulün ağzını kapatarak zorla içeri girdikleri ve direnmesi üzerine çıkan arbedede İ.Y'yi evin balkonundan attıkları belirlenmişti. 3 zanlı ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. tutuklanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan H.K, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9 ay, Y.D, B.T. ve A.Ş. ise "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu 
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu 
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları öğrencilerle ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden tarım ve hayvancılığa 224 milyon lira destek
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesinden tarım ve ...
(Görüntülü)1028 KİŞİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SATAN 15 KİŞİYE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)1028 KİŞİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİNİ ELE ...
1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, ...
Kayseri'de sosyal medya verilerini sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de sosyal medya verilerini sattıkları ...
Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç paraşütüyle uçtu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç ...
Kayseri'de 100 yataklı öğrenci pansiyonu, anaokulu ve ortaokul açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 yataklı öğrenci pansiyonu, anaokulu ve ...
Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma ...
Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararlar kabul edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye ...
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
YEREL HABERLER Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de ziyaretlerde ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme ...
KTO Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı
(Görüntülü) Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mensah Galatasaray maçını kazanırsak puan ...
Mensah: Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız
YEREL HABERLER Mensah: Galatasaray maçını kazanırsak puan ...
(Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER, YENİ EĞİTİM ÖGRETIM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞTU - (TAMAMI FTP'DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER, YENİ ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de konuştu:
(Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ORTAOKULU AÇILIŞINA KATILDI -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ...
(Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ORTAOKULU AÇILIŞINA KATILDI -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER OSMAN ULUBAŞ MELİKGAZİ ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
(Görüntülü) BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 94&#039;E ÇIKARDIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.