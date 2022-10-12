Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ülkesinde terör örgütü PKK/YPG içinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İkametteki aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.





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