Kayseri'de kiralık araçlar denetlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından, kiralık araçlar denetlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) yönelik denetim, 32 personelin katılımıyla Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerindeki kavşaklarda gerçekleştirildi.

Uygulamada 235 araç ve 180 kişi sorgulanırken, 75 aracın kiralık araç olduğu tespit edildi.

Trafik kurallarına uymayan 2 araç sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza uygulandı.

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