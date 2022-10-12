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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de kiralık araçlar denetlendi

AA

Kayseri'de kiralık araçlar denetlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından, kiralık araçlar denetlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) yönelik denetim, 32 personelin katılımıyla Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerindeki kavşaklarda gerçekleştirildi.

Uygulamada 235 araç ve 180 kişi sorgulanırken, 75 aracın kiralık araç olduğu tespit edildi.

Trafik kurallarına uymayan 2 araç sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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