Kayseri'de bir kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi güven timlerinin denetiminde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Melikgazi ilçesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde denetim yapıldı.

Polis tarafından durdurulan B.Ö'nün üzerinde ruhsatsız tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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