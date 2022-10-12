Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü kovalamacayla yakalandı.

Polis, Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda şüphe üzerine 38 AEY 310 plakalı otomobilin sürücüsü M.O'yu durdurmak istedi.

Sürücü "dur" ikazlarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu sürücü ile yanındaki M.Ç. Avanos Caddesi'nde yakalandı.

Aracın yakınlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Öte yandan bir hafta önce kazaya karışan otomobilin arandığı öğrenildi.

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