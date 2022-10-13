Kayseri'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kirazlı Mahallesi Dumbul mevkisinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 55 yaşındaki Alaattin Öztürk, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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