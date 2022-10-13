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Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeği rekoltesinde artış bekleniyor

AA

Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeği rekoltesinde artış bekleniyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'deki çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan Kayseri'de üreticiler, alternatif ürünlere yöneldikleri için ekim alanlarını azaltsa da rekoltenin aratacağını tahmin ediyor.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine, bu yıl çerezlik kabağın kaliteli olduğunu söyledi.

Geçen yıl kabak çekirdeği ekilen alanın 375 bin dekar olduğunu, bu yıl 300 bin dekara ekim yapıldığını, 2020 ve 2021 yıllarında iklim şartlarından dolayı rekoltede ve kalitede istedikleri randımanı alamadıklarını belirten Öztaş, şunları kaydetti:

"Bu seneki çekirdek daha kaliteli. Erciyes havzasındaki tüflü toprak kabak çekirdeğine daha yatkın ve aromasına lezzet veriyor. Alternatif ürünler denemekteyiz ama bu sene rekolteyi ve kaliteyi yakalarız. Açılış fiyatları 50 ile 60 lira arasında ama ilerleyen zamanlarda 70-80 lira civarına çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da çiftçimizi, girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı nispeten rahatlatacak. Kayseri bölgesinde, Develi, Tomarza ve Talas dahil rekolte beklentimiz 24 bin ton civarında."

- "Yurt dışıyla görüşmelerimiz var"

Önceki yıllarda yaklaşık yüzde 40'a kadar ürün kaybı yaşadıklarını aktaran Öztaş, geçen yıl 23 bin tonluk verimi gören üreticinin bu yıl daha mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Öztaş, Tomarza'da yetişen kabak çekirdeğine yurt dışından da ilgi gösterildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt dışıyla görüşmelerimiz var. Almanya'dan gelenlerle görüşmelerimiz oldu. Bazı ihracatçı e-ticaret firmalarıyla görüştük. Onlar da Yeni Zelanda'ya ihraç edeceklerini söylediler. Ürünü direkt buradan alıp yurt dışına ihraç ettiğimiz zaman aracıların ortadan çıkmasıyla bu, çiftçiye fiyat olarak yansır. Aradaki farkı da çiftçi almış olacak. İhracat bağlantısı yaptığımız zaman Almanya'ya, Yeni Zelanda'ya gidecek ürünlerden oluşacak fiyat farkı çiftçinin cebine girecek. Birlik olarak bunun ticaretini yapmıyoruz. Sadece çiftçimizin ürününü pazarlamaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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