Palancıoğlu, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleriyle Battalgazi, Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu ve meclis üyeleri, Battalgazi ikinci etap kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt mahallerini de gezen Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde şu ana kadar 146 gecekondunun yıkımın bittiğini, mahallede 1000 dairelik 23 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını aktardı.

Kazım Karabekir'deki çalışmaları anlatan Palancıoğlu, "Açılışa hazır sağlık ocağımız ve pazar yerimiz var. İki katlı kütüphanemiz ve İkinci Bahar evimiz var. Dolayısıyla kentsel dönüşüm adı altında sadece eski konutları yenilemiyoruz. Aynı zamanda mahallenin tamamını yenilemiş oluyoruz. Kütüphanesinden okuluna, sağlık ocağından parkına, pazar yerine kadar birçok hizmeti bu mahallelere kavuşturuyoruz. Buralar tamamlandığında da açılışını hep birlikte yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.



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