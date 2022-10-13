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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de konuştu: (2)

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de konuştu: (2)

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Putin, dün Kazakistan'da da söyledi öncesinde de söyledi, 'Doğal gaz meselesini Türkiye üzerinden geçirerek, Türkiye'nin bir doğal gaz merkezi olma teklifi'. Bundan niye birileri rahatsız oluyor?" dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde "Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, her iki ülke ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu, bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da söylediğini belirtti.

Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması teklifiyle ilgili konuşmasını hatırlatarak, "Putin, dün Kazakistan'da da söyledi, öncesinde de söyledi, 'Doğal gaz meselesini Türkiye üzerinden geçirerek, Türkiye'nin bir doğal gaz merkezi olma teklifi'. Bundan niye birileri rahatsız oluyor? Türkiye bölgesel bir güç olursa 85 milyon vatandaşımızın hepsi için iftihar meselesi değil midir? Birileri bundan rahatsız oluyor. 'Tayyip Erdoğan zamanında olmasın' diye." ifadesini kullandı.

Altılı masaya yönelik eleştirilerini dile getiren Kurtulmuş, "Yani şu 6'lı masa eğer bir şekilde geçtiğimiz 20 yılda iktidarda olsaydı, Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ara bulucu konumuna gelir, hem Zelenskiy'nin adamlarına hem Putin'in adamlarına, İstanbul'da ev sahipliği yapabilir miydi?" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek olarak söylüyorum, hiçbir şekilde gürültüsüz, patırtısız doksan yıllık bir yönetim sistemi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne döndürülebilir miydi? Eğer bunlar iktidarda olmuş olsaydı, Türkiye arama gemilerini alarak Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğal gaz, petrol arama işini gerçekleştirebilir miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı ortak bir karar verip PKK'yla ve DEAŞ'la mücadele ederek terörü dizginletip, diz çöktürebilirler miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı başörtüsü meselesini çözer, başörtülü bir valiyi atar, başörtülü bir öğretim üyesinin olmasına müsaade ederler miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı yine demin söylendi, meslek liselerinin katsayılarını ortadan kaldırır ve çocuklarımıza eşit bir yarış alanı açabilirler miydi? Eğer bunlar iktidarda olsaydı Ayasofya'nın zincirlerini kırarak kıyamete kadar Müslüman millete Ayasofya'yı açabilirler miydi? Bu salonda çok değişik partilerden arkadaşlarım var. Allah rızası için vicdanlı bir şekilde kendi iç dünyanıza söyleyerek bunların cevaplarını arıyorum."

Türkiye'nin her alanda güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ortak bir Türkiye hedefi etrafında kenetlenileceğini belirterek, "Allah'ın izniyle Türkiye kısa sürede dünyanın en büyük ekonomisinden birisi haline gelecektir. Allah'ın izniyle Türkiye dünyada yeni bir küresel sistemin kurulmasının öncülüğünü yapacaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ile ABD arasında F-16'lara ilişkin yürütülen görüşmelere de değinerek, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız orada dik durarak Amerikalılara da kendi tezlerini kabul ettirdi ve Türkiye'nin istediği şekilde bu konu Amerikan makamlarından çıktı ama mesele ne F-16 meselesidir ne F-35 meselesidir ne S-400 meselesidir. Mesele biliyorlar ki Türkiye bu istikamette giderse Allah'ın izniyle yakın zamanda kendi savaş uçağını yapacak, yakın zamanda kendi milli hava savunma sistemini izniyle kuracaktır. İşte onun için üniversitelere, eğitime, sanayiye, üretime değer veriyoruz."

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.

(Bitti)

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