Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıdere mevkisinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında, İ.G'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 80 parça tarihi obje ile 2 dedektör ve kazı aletleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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