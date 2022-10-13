Kayseri'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 38 RZ 202 plakalı tır, Camikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen O.G'ye çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı. O.G'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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