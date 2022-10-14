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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de anaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı

AA

Kayseri'de anaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde anaokuluna giden öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odasının katkılarıyla Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ulupınar ve Kapuzbaşı mahallelerindeki anaokulu öğrencilerine yardım yapıldı.

​​​​​​​Bu kapsamda düzenlenen törende öğrencilere okul çantası, defter ve boyama kalemi dağıtıldı.

Törene, Hassas Alanları Koruma Daire Başkanı Mehmet Özdemir, Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, öğretmenler ve veliler katıldı.

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