Azerbaycan'ın Şuşa şehri Valisi Abbasov'dan Başkan Yalçın'a teşekkür

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KAYSERİ (AA) - Azerbaycan'ın Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ilçede yapılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve içindeki Hocalı Anıtı için teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Şuşa Valisi Maftun Abbasov, vali yardımcıları Laman Ayyubova ve İsmayil Ayyubov ile Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elshan Ganbarov'dan oluşan heyet Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Abbasov, Yenidoğan Mahallesi'nde inşa edilen ve içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, kuş evi ve spor aletlerinin yanı sıra Hocalı Anıtı'nın da yer aldığı Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nı incelediklerini ve çok beğendiklerini belirterek Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın da parkın beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elshan Ganbarov ise Şuşa'nın şu an sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının kültür başkenti konumunda olduğunu ve kentte yeni çalışmalar yapıldığını anlattı.

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