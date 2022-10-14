İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu açılış için gün sayıyor

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesinin hayırsever işbirliği ile yaptırdığı Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu'nda sona yaklaşıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçeye yaptıkları eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Danişmentgazi Mahallesi'nde yapımı bitmek üzere olan İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu'nun küçük eksikliklerinin kaldığını aktaran Palancıoğlu, "Çevre düzenlemesi ve iç döşemesini de yaptıktan sonra kısa sürede hizmete açacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı belirliyor ve hayata geçiyoruz. 3 yılda ilçemize 16 okul kazandırdık. Tüm okullarımız tamamlanıp hizmete açıldığında ilçemizde eğitim alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. 2024'e geldiğimizde aile sağlığı merkezi, cami, Kur'an kursu ve okul ihtiyacı kalmayacak." ifadelerini kullandı.



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